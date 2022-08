Pensionssplitting: Es muss sich etwas ändern

Ich möchte zum Brief von Frau Wilma Doppler (8. 8.) Folgendes anmerken:

Als Mutter von drei Kindern und Oma von fünf Enkelkindern hätte ich diese Regelung gerne in Anspruch genommen. Als ich meinen Partner mit viel Mühe von dieser Möglichkeit überzeugt hatte, begab ich mich in seinem Beisein zur PV und die dazu nötigen Schritte einzuleiten. Leider waren zum Zeitpunkt der Einführung meine Kinder bereits Teenager (leiders zu spät).

Was nützt es von einer Möglichkeit zu wissen, wenn sie so angelegt ist, das für jene, die sie entlasten sollte, nicht genutzt werden kann. Meine Generation hatte lediglich ein Anrecht auf ein Kindergartenjahr pro Kind - was einen Wiedereinstieg nach der Karenz schwierig machte.

Ich verstehe bis heute nicht, warum es in einem Land wie Österreich nicht möglich ist, für soziale Gerechtigkeit zu sorgen, die dort greift, wo sie gebraucht wird.

Meiner Meinung nach müsste diese Regelung in der Generation greifen, welche noch von Gesetz wegen zur Kinderbetreuung gezwungen wurde. Zum Zeitpunkt meiner Mutterschaft durften Männer gerade mal eine Woche Urlaub bekommen. Auch jedwede Krankheitsbetreuung und sonstige soziale Verpflichtungen mussten sich für mich immer wieder neben der Berufstätigkeit ausgehen. Diese Frauen werden, in Zeiten wie diesen, mit einer Pension an der untersten Grenze regelrecht abgespeist. Ist halt so! Einmalzahlungen und Boni helfen diesen Frauen kaum - sie sind einfach nur beschämend.

Um meine Kinder weiter in der Erziehung ihrer Kinder unterstützen zu können, bin ich gezwungen in der Pension zu arbeiten und zahle doppelt in die Staatskasse. Einfach nur zum Nachdenken.

Ingrid Winkler, 5412 Puch