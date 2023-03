Pensionssplitting - Mütter als Bittsteller!

Gehaltsmäßig kommen Frauen meist zu kurz. Und dennoch, die Benachteiligung der Mütter hat eine weitaus dramatischere Dimension, ist nach wie vor zum Himmel schreiend. Jahrelang Teilzeitarbeit bedingt durch Kinderbetreuung bedeutet eklatanten Pensionsnachteil, treibt Mütter spätestens im Alter in die Armutsfalle.

Pensionssplitting (seit 2006, bis zum siebten Lebensjahr des Kindes, maximal 14 Jahre möglich) degradiert Mütter zu Bittstellern. Wer kennt überhaupt, beziehungsweise welcher Vater will schon das auf Freiwilligkeit abstellende Pensionssplitting, wonach der arbeitende, respektive besserverdienende Elternteil/Vater gnädigerweise bis zu 50 Prozent seiner Pensionskontogutschrift als Teilgutschrift auf das Pensionskonto seiner Kindesmutter übertragen lassen kann, um so deren krassen Pensionsverlust abzufedern.

Welche Farce, in den letzten Jahren waren jeweils nur circa 1100 Väter in ganz Österreich bereit, der Mutter ihres leiblichen Kindes das fakultative "Privileg" Pensionssplitting zu gönnen.

Unerlässlich und längst überfällig, obligatorisches fifty-fifty Pensionssplitting bis zum 15. Lebensjahr des (jüngsten) Kindes. Andernfalls werden künftig noch weniger Frauen sich das Gebären und die Care-Arbeit für unsere Gesellschaft antun.







Sepp Schnöll, Lehrer, 5431 Kuchl