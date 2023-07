Pensionssplitting - Mütter als Bittsteller!

In Österreich ist heuer der 4. August "Equal Pension Day". Heißt, Männer haben an diesem Tag bereits so viel an Pensionsauszahlung erhalten, wie Frauen bis zum Jahresende zu erwarten haben. Durchschnittliche Männerpension 2162 Euro, Frauenpension nur 1285 Euro monatlich. Die der Mütter liegt durch jahrelange Kinderbetreuung und Familienarbeit sowie Teilzeitbeschäftigung meist weit darunter. Monatliche Pensionen um oder unter 800 Euro sind gang und gäbe. Der eklatante Pensionsnachteil treibt alleinstehende Mütter im Alter in die Armutsfalle. Dabei geht ohne Mütter gar nichts. Sie sind die leisen, nimmermüden Macher in der von Männern dominierten Gesellschaft. Das staatliche Modell des Pensionssplittings (split = aufteilen, seit 2006, bis zum siebten Lebensjahr des Kindes, maximal 14 Jahre möglich) degradiert Mütter zu Bittstellern. Wer kennt überhaupt, beziehungsweise welcher Vater will schon das auf Freiwilligkeit abstellende Pensionssplitting, wonach er, als besserverdienender Elternteil, gnadenhalber bis zu 50 Prozent seiner monatlichen Pensionskontogutschrift auf das Pensionskonto seiner Kindesmutter übertragen lassen kann, um deren krassen Pensionsverlust abzufedern. Welche Farce! In den letzten Jahren waren jeweils nur circa 1100 Väter in ganz Österreich bereit, der Partnerin das fakultative "Privileg" Pensionssplitting zu gönnen. Die Einführung des obligatorischen "fifty-fifty" Pensionssplittings ist längst überfällig. Andernfalls werden künftig noch weniger Frauen sich das Gebären und die Kinderbetreuung für unsere Gesellschaft antun.





Sepp Schnöll - Lehrer, 5431 Kuchl