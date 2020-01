Perfekte Rettungskette

Mein Mann hatte am Sonntag, 19. Jänner 2020 einen Skiunfall in Flachau, bei dem er sich eine tiefe, lange und stark blutende Schnittwunde am Bein zuzog. Nach meinem Anruf bei der Rettung war in weniger als fünf Minuten der erste Bergretter bei uns, der uns sofort mit seiner besonnenen Art beruhigt hat und die Wunde rasch verband.

Der zweite Retter, Jakob, kam kurz danach mit dem Akia, mit dem mein Mann ins Tal gebracht wurde. Dort wartete bereits die Rettung, die ihn in die Ordination von Dr. Harald Breitfuß brachte. Auch da wurde er sofort behandelt, allerdings wurde entschieden, dass die Wundversorgung im Krankenhaus Schwarzach erfolgen sollte. Der Transport war auch gleich organisiert und ich bekam jeweils die

Adresse und weitere Instruktionen ausgehändigt um mit dem Auto hinterherfahren zu können.

In der Notaufnahme im Krankenhaus klappte ebenfalls alles zügig und professionell. Wir haben uns immer gut aufgehoben gefühlt und es hat sich in jedem Moment jemand um uns gekümmert, obwohl extrem viel los war. Bei der Operation waren bis zu vier Ärzte und Pfleger involviert und sie haben sich vorbildlich um meinen Mann gesorgt, auch immer mit einem freundlichen und lustigen Wort.

Leider können wir uns nicht an alle Namen erinnern, aber wir danken allen Sanitätern, Bergrettern, Ärzten und Pflegern, die uns dieses schlimme Erlebnis so erträglich wie möglich gemacht haben. Auch um die "unwichtigen" Dinge, etwa wie wir wieder zu unserer Skiausrüstung kommen, wurde sich gekümmert und sogar das Liftpersonal erkundigte sich nach dem Befinden meines Mannes.

Vielen herzlichen Dank an alle.



Anna Habsburg und Pablo Gonzalez, 4894 Oberhofen am Irrsee