Perfekte Teststrecke für Mountainbiker

In den Medien war zu lesen, dass sich die Gespräche zwischen Wegeigentümern und Mountainbikern zur Schaffung von eigenen Trails da und dort noch hinziehen. Bis hier eine Lösung gefunden ist, kann ich eine perfekte Teststrecke empfehlen: Diese befindet sich an der Nonntaler Hauptstraße zwischen Friedhof und Hofhaymer-Allee. Hier haben die Betreiber keine Kosten und Mühen gescheut, um eine anspruchsvolle Strecke zu schaffen. Es wurden Kanaldeckel in unterschiedlichen Tiefenlagen genau in den markierten Pfad versetzt, manchmal mehrere direkt hintereinander. Es gibt Asphaltverwerfungen und Höhensprünge im Asphalt, die das Herz jedes Bikers, der die Herausforderung liebt, höherschlagen lassen.

Und das alles noch neben dem sehr starken Autoverkehr. Das ist pures Abenteuer!

Wichtig ist aber, das Bike vorher ordentlich durchzuchecken, da die Belastungen für Mensch und Gerät enorm sind.





Dipl.-Ing Gunther Fally, 5020 Salzburg