Liebes SN-Team! Ich möchte hiermit ein großes Lob an unseren Zeitungszusteller aussprechen: Wir wohnen in Annaberg und haben die Zeitung jeden Tag in der Früh im Postkasten vorgefunden - und das bei diesen extremen Wetterbedingungen! Ein großes Dankeschön an diesen verlässlichen und pflichtbewussten Mitarbeiter!





Petra Pölzleitner, 5524 Annaberg-Lungötz