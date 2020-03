Persönlicher Kontakt ist nicht ersetzbar

Zum Leitartikel "Das abrupte Ende der schulischen Kreidezeit" (SN, 19. 3., S. 1).

Ich kann den Ausführungen von Helmut Schliesselberger nur bedingt folgen. E-Learning und Online-Unterricht können niemals den persönlichen Kontakt von Schüler/-innen und Lehrer/innen ersetzen, bestenfalls unterstützen. Nach meiner Erfahrung (und ich bin seit 1981 Lehrer) sind meine besten Tafelbilder immer jene, die im Dialog mit den Schüler/-innen entstehen; da kommen selbst die besten Powerpoint-Präsentationen nicht heran. Noch deutlicher wird die Diskrepanz, wenn man ein Theaterstück erarbeiten und spielen will: das geht nur im Klassenzimmer und nicht auf Bildschirmen.

Nimmt der digitale Unterricht überhand oder ersetzt er gar die Präsenz in den Klassen, bleiben Humor, Witz, Spontaneität und vor allem Begeisterung auf der Strecke. Der Funke springt nicht mehr über und Lernen wird reduziert auf das reine intellektuelle Aneignen von Fakten und Fertigkeiten. So gesehen schätze ich weiterhin die "Kreidezeit" in der Schule.







Christoph Janacs, 5081 Niederalm