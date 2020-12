Personal in Seniorenheimen ist aufs Höchste gefordert

Ich habe den Artikel vom 16. 12. 2020 über den anonymen Brief in Straßwalchen mit Bestürzung gelesen. Das Personal in den Seniorenwohnheimen leistet tagein tagaus sehr viel für Betagte, Kranke und Sterbende, insbesondere in dieser schwierigen Zeit. Leider macht Covid-19 auch nicht an den Türen der Seniorenheime Halt.

Leiter/-innen, Pfleger/-innen, Küchenpersonal, Reinigungspersonal, Wäscher/-innen sind aufs Höchste gefordert und leisten ihre Dienste, obwohl die Anforderungen ihre Kräfte oft übersteigen.

Leiter/-innen haben einen zusätzlichen fast nicht zu bewältigenden Büroaufwand, kümmern sich um die Organisation des Hauses, um die Bewohner, organisieren ärztlichen Beistand . . . vor allem aber stehen sie Angehörigen telefonisch (da Besuchsverbot für Angehörige) in stets freundlicher Art für Auskünfte zur Verfügung und kümmern sich um deren Sorgen und Anliegen.

Ich würde dem anonymen Briefschreiber raten, sich freiwillig zum Dienst zu melden und sich in Schutzkleidung Tag für Tag in einer Einrichtung für betagte Menschen nützlich zu machen. Ich nehme an, dass er/sie über keine adäquate Ausbildung in Pflege verfügt, aber übliche mehrmalige Desinfektionsrunden im Haus wären bereits eine Entlastung. Vielleicht verfügt er/sie über Kenntnisse in Büroarbeiten, dann könnte er die Leitung in der derzeit mehrfach anfallenden Arbeit entlasten.

Persönlich bedanke ich mich beim Personal des Seniorenwohnheimes Strobl für die aufopfernde Pflege meiner Eltern.





Theresia Eisl, 5350 Strobl