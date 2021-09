Personalmangel in Kindergärten

Ich möchte den SN danken, dass sie die prekäre Situation in der Betreuung der Kleinsten unserer Gesellschaft thematisieren (SN, 11. 9.). Sehr richtig wird auch auf die hohe Belastung der Mitarbeiter/-innen im Kindergarten hingewiesen, die oft mit Gruppen bis zu 25 Kindern zurechtkommen müssen.

Sehr viele andere Belastungsfaktoren, denen Kindergärtnerinnen und Kindergärtner ausgesetzt sind, werden in dem Artikel jedoch leider übergangen, obwohl sie wahrscheinlich entscheidend für die Berufswahl sind. Ich erwähne einige und komme zuletzt auf den wesentlichsten: zum Teil schlechte räumliche und situative Ausstattung; fehlende Rückzugsmöglichkeiten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (sie sind ja auch nur Menschen); oft extreme Lärmbelastung wegen der Gruppengrößen wie im Artikel erwähnt, aber auch wegen der zum Teil gravierenden baulichen Mängel (zu kleine Räume, fehlende Schalldämpfung - Kinder schreien nun einmal gern und sollen dies auch unbelastet können); lange Arbeitszeiten, keine brauchbare Ferienregelung (wie z. B. bei den Lehrern, denen, wohlgemerkt, ihre Ferienzeiten durchaus nicht abgesprochen werden sollen; Kindergärtnerinnen und Kindergärtner sind mindestens ebenso einem psychischen und physischen Dauerdruck ausgesetzt); nur ein kleiner Teil der Arbeitszeit ist zur Vor- bzw. Nachbereitung vorgesehen (auch hier ein gravierender Unterschied zu den Berufsbedingungen von Lehrern).

Neben all diesen Widrigkeiten nun aber der wichtigste Punkt: die völlig unzureichenden Gehälter, die jeder, der sich einem so anstrengenden Beruf aussetzt, nur als Hohn verstehen kann. Wen wundert es, wenn sich so manche, die diesen Beruf eigentlich gern machen würden, unter solchen an Frechheit grenzenden Bedingungen gegen diese Berufswahl aussprechen? Ist uns die Betreuung der Jüngsten so wenig wert? Ich weiß, dass diese Frage schon oft gestellt worden ist. Es sollte aber endlich einmal Schluss sein mit inhaltsloser akustischer Luftverschmutzung, Besudelung von Papier mit bedeutungsloser Druckerschwärze oder Überfüllung der Internetserver mit sinnlosen ASCII-Zeichen.



Dr. Bernhard Vass, 1140 Wien