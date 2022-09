Personalmangel: Keine Zustellung

Am 25. 8. 2022 gab ich eine Infomailsendung für eine Veranstaltung am 11. 9. 2022 der örtlichen Musikkapelle in Schleedorf auf. Bis heute (19. 9.) wurde diese nicht zugestellt. Auf mein Urgieren wurde mir mitgeteilt, dass diese leider nicht zugestellt werden konnte, da - Zitat - ein Personalmangel herrsche, aber ich bekäme das Aufgabeentgelt in voller Höhe zurück. "Laut AGB 4.1 sind darüber hinausgehende Haftungen der Post ausgeschlossen, auch die Druckkosten."

Danke für diese Mitteilung. Also bleibt der Verein unter anderem auf den Druckkosten sitzen. Ganz zu schweigen von dem Aufwand, der für so eine Veranstaltung zu tätigen ist.

Darüber hinaus wurde mir angeboten, bei einer nächsten Sendung am Tag der Aufgabe eine E-Mail an kundenservice.business.backoffice@post.at mit dem Betreff "Dringend: Ankündigung Info.Post Aviso Nummer: ... ", dem Aufgabebeleg und einer Kopie des Musters zu schicken, damit dies nicht mehr vorkommt. Ehrlich gesagt wird der Verein in Zukunft Infoblätter für Veranstaltungen selbst austragen. Somit ist gewährleistet, dass diese auch zeitgerecht in den Postkästen der Bürger von Schleedorf landen.

Und warum ein Personalmangel bei der Post herrscht, sollte der Vorstand mit seinen Gehältern einmal überdenken.

PS: Am 2. September 2022 bekam ich einen persönlichen Werbebrief einer Filiale, welche Sportsachen vertreibt, mit einem beiliegenden Gutschein.

Einzulösen von 16. 8. bis 19. 8. 2022.

So viel zum Service der Post.





Andreas Lackner, 5205 Schleedorf