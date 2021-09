Personenaufzüge sind nicht auf Blackout vorbereitet

Überall wird mit "intelligenter" Technik aufgerüstet, Liftanlagen sind diesbezüglich leider noch immer strohdumm!

Seit einem halben Jahrhundert wäre es kein Problem, Aufzugsantriebe mit einem 12V-Notantrieb nachzurüsten. Die Steuerung müsste so nachgerüstet werden, dass bei Stromausfall besetzte, steckengebliebene Kabinen langsam die nächsttiefere Etage anfahren.

Für diesen kontrollierten Senkbetrieb würden ein 12V-Motor mit einigen 100 Watt und eine Motorradbatterie genügen.

Wenn in einer Millionenstadt der Strom ausfällt, wäre die Feuerwehr tagelang beschäftigt, eingesperrte Personen aus den steckengebliebenen Liften zu befreien. Abgesehen von diesem Szenario haben derzeitige Liftsteuerungen eine weitere große Sicherheitslücke, wenn nämlich im Brandfall der Strom ausfällt, bevor die Brandmelder ansprechen, so sind eingesperrte Personen in steckengebliebenen Kabinen sehr arm dran.







Manfred Uttenthaler, 8053 Graz