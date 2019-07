Pfand für PET-Flaschen

"Um rund 20 Prozent ist das Müllvolumen, das in der Salzburger Altstadt anfällt, heuer schon gestiegen. Es sind vor allem Plastikflaschen, die in immer größerer Zahl in den Mistkübeln der Altstadt landen", lese ich in der Onlineausgabe des ORF.

Warum wird in Österreich nicht per Gesetz verordnet, was in Deutschland sehr wohl möglich ist, nämlich Flaschen und Dosen aller Art mit einem Pfand zu belegen? Dort wird eine Einwegflasche, auch eine aus Plastik, mit 25 Cent belastet. Ich sah in deutschen Städten keine einzige Flasche auch nur irgendwo herumliegen, auch die öffentlichen Abfallkörbe werden nicht mit diesem Müll belastet.

Nun wird der Handel wohl einwenden, dass der Aufwand für die Rücknahme nicht zu verkraften sei, was man so nicht gelten lassen muss. Wir werden früher oder später um das Flaschen- und Dosenpfand nicht herumkommen. Wie das gehen kann? Man möge die klugen Verantwortlichen in unserem Nachbarland fragen, wie dies dort gehandhabt wird. Denn von den drei Wegen, etwas zu lernen, sei der "Weg durch Nachahmung" der leichteste, meint der große Philosoph Konfuzius. So möge das Lernen "zeitnah" angegangen werden, bevor wir im Plastikflaschen-Müll ersticken.





Christiane Egger, 5020 Salzburg