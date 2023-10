Pfandsystem fürs Norm-Gurklglasl statt Gasverschwendung

Die größten klimavernichtenden Erdgasverbraucher in der Industrie sind solche wie die chemische Industrie (zum Beispiel Kunstdüngerproduktion), die Papierindustrie, die Glasindustrie, …

Die riesigen Glasschmelzwannen in den Betrieben müssen dabei das ganze Jahr rund um die Uhr laufen.

Dauernd ein 1500 Grad Feuer am Lodern zu halten klingt nicht einfach. Darüber freut sich jetzt nur mehr der Gasverkäufer. Beim Bierflaschl hat man es geschafft, ein Pfandsystem für eine genormte 0,5 Liter-Euro-Flasche zu schaffen.

Wie wär es mit einer EU-weiten Norm für die Form der Glasgebinde bei den Marmeladen, Roten Rüben, Gurkerln, Pfefferoni, (Sammelbegriff Sauergemüse), Honig, … samt einem Pfandsystem?

Ist es nicht irre, diese Glasgebinde nach jedem Einmalgebrauch zu zerstören beim Einwurf in den Restglas-Container? Und dann startet wieder der Energetik-Kreislauf fürs Schmelzen und Neuformen in den verschiedensten unpraktischen Formdesigns? Brauchen wir darüber hinaus wirklich Wegwerfgläser mit so Größennormen wie 375 ml und 325 ml?



Fritz Baumgartner, 4222 St. Georgen/Gusen