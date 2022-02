In den SN vom 18.02. findet sich auf Seite 9 unter der Rubrik "Verrückt" die Meldung, dass in Dänemark ein Polizist seine Dienstwaffe auf dem WC vergessen hat. Auf der selben Seite findet sich die Meldung, dass in Arizona ein katholischer Pfarrer Tausende Katholiken getauft hat und dabei statt "Ich taufe dich ..." die Formel "Wir taufen dich ..." benutzt hat, und dass jetzt sämtliche dieser Taufen ungültig sind. Das finde ich viel verrückter.





Detlev Drews, 5020 Salzburg