Pferde schwitzen nicht?

Ich staunte nicht schlecht, als Fiaker-Obmann Franz Winter in seiner Stellungnahme behauptete, dass seine Pferde bei 30 Grad plus nicht schwitzen. Das ist physiologisch unmöglich -natürlich schwitzen sie! Dazu kommt, dass sie sich durch ihren Schweiß nicht so stark abkühlen wie wir Menschen und deshalb schneller überhitzen. Man kann ja oft den weißen Schweiß sehen. Es gibt sogar ein Gerät, mit dem man, z.B. bei Turnierpferden, den Schweiß abziehen kann. Es heißt Schweißmesser.

Traurig, wenn hoch sensible Fluchttiere - bei der Hitze - durch den Salzburger Verkehr gezwungen werden und ihre Besitzer/Innen wissenschaftliche Tatsachen leugnen.







Andrea Hagn, 5400 Hallein