Pflege: Das wahre Gesicht!

Wir alle brauchen manchmal im Leben die Pflege durch andere Menschen; und wir alle wissen, dass es nichts Wertvolleres gibt, als umsichtig und mit Herzlichkeit gepflegt zu werden. Es schreit für mich daher zum Himmel, wie Bundes- und Landespolitik mit jenen Menschen umgeht, die in der Pflege arbeiten. Und daher auch mit jenen Menschen umgeht, die auf Pflege angewiesen sind. Und mit jenen Menschen, die ihre Angehörigen nicht mehr selbst pflegen können, aber müssen, weil das System versagt. So wie der Pflegebonus umgesetzt wird, so geht die Politik mit der Pflege insgesamt um. Das ist schändlich, das ist verwerflich, das ist vollkommen inakzeptabel. Gerade in diesem Bereich sind Welten zwischen Worten und Taten. So wie sich die Politik im Bereich der Pflege verhält, so ist sie, das ist das wahre Gesicht. Die Ausnahmen sind zu selten, zu wenig. Wer pflegt, der braucht auch Pflege. Und wenn es einen Pflegebonus von 2.000 Euro gibt, dann müssen auch 2.000 Euro ankommen. Ist das nicht so, dann haben die Verantwortlichen versagt und das ist in diesem Fall die Bundesregierung. Daher: das allein reicht aus, dass ihr endlich den Hut nehmt. Schade um Minister/-innen wie Gewessler, Zadic, Edtstadler und Kocher. Der Rest: schnell vergessen!

Günter Österer, 5023 Salzburg