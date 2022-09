Pflege ... eine Zivilcourage!

Fritz Messner formuliert richtig in seiner SN-Kolumne (29. 9.): Es herrscht ein Zuständigkeitswirrwarr in diesem Bereich, es gibt jahrelange Versäumnisse. Die Pflege steht oder fällt mit der Anzahl der sehr gut ausgebildeten Pflegekräfte. Liebe Politik, bestmögliche Pflege ist der Bevölkerung was wert, egal ob es jetzt um die Pflege älterer Menschen zu Hause oder in Seniorenwohnhäusern geht oder eben um die Pflege im Spitalswesen. Es braucht hier einen Schulterschluss aller im Landtag vertretenen Fraktionen, dieses Thema gehört raus aus der hässlichen Tagespolitik! Macht ein Konzept für die nächsten zehn Jahre, schafft das Budget dafür, schafft mehr Ausbildungsmöglichkeiten, finanziert die Leute gut, die sich umschulen lassen und faktisch schon während der Ausbildung mitarbeiten, indem sie Praktika absolvieren. Ehrlich gesagt, ich traue Frau Berthold einiges mehr zu als ihrem Vorgänger; Schwarz/Rot/Blau … gebt ihr eine Chance, keine Blockaden, keine sinnlosen Streitereien, Zusammenarbeit ist gefragt.

Das muss die Zielvorgabe sein, dieses Thema gehört auf Ebene eins. Fast 100 Betten in den städtischen Seniorenwohnhäusern können mangels Personal nicht belegt werden; das, meine Damen und Herren im Landtag, muss doch aufrütteln, das darf nicht sein!





Günter Österer, 5023 Salzburg