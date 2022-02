Pflege ist mehr als "satt, sauber, trocken"

Ergänzend zum Artikel von Prof. Jürgen Osterbrink (SN vom 31. 1. 2022), wie man dem Pflegenotstand begegnen könnte: Ich möchte einen wichtigen Aspekt aufzeigen, der entscheidend zur längeren Verweildauer von Pflegenden besonders im Langzeitbereich (Altenpflegehilfe und Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigung) beitragen kann. Am Beginn des Lebens sind wir Menschen auf die Fremdfürsorge der Eltern angewiesen. Im Erwachsenenalter ist Selbstfürsorge möglich, die sich aber im Alter bzw. bei Krankheit zunehmend in "elterliche Fremdfürsorge" wandelt. Damit schließt sich der Lebenskreis und Pflegende sind analog zur Familie die wichtigsten Bezugspersonen.

Liebevolle "elterliche" Fürsorge erschöpft sich nicht in "satt, sauber und trocken", sondern beinhaltet unendlich viel mehr Qualitäten! Wie in Familien sind Pflegende/Betreuende zuständig fürs geduldige Zuhören, Trösten, Ermuntern, Fordern und Fördern, für körperliche und seelische Streicheleinheiten, aktive Beziehungsarbeit. Diese hochwertige, herausfordernde, aber auch zutiefst sinnstiftende Arbeit ist schlichtweg "unbezahlbar". Trotzdem ist die monetäre Anerkennung dieser Leistungen ein Teil eines stimmigen Gesamtpakets.

Pflege ist also viel mehr als "satt, sauber, trocken" - Pflege will und kann auch viel mehr!

Die schönste und effizienteste Beziehungsarbeit ist "gemeinsames Tun". Gemeinsames Äpfelschälen, Basteln, Garteln, Singen, Spielen, Tanzen, Lachen, Erinnern, Erzählen und vieles mehr. Diese gemeinsame Zeit, abseits der Pflege, trägt ganz entscheidend zur Berufszufriedenheit bei und erleichtert beiden Seiten den oft anstrengenden Pflegealltag. All die beschriebenen Tätigkeiten sind eine unglaubliche Bereicherung, eine absolute "Win-win"-Situation und sollten von Dienstgeberseite, Pflegedienstleitungen und allen anderen Entscheidungsträgern im Gesundheitsbereich gefördert werden.

Übrigens steckt im Namen "Gesundheits- und Krankenpflege" genau diese primäre und sekundäre Prävention als eigenverantwortlicher Bereich der Pflege. Und eine höhere Berufszufriedenheit führt, bewiesenermaßen, zur längeren Verweildauer im Pflegeberuf!



Ann Sutter,, Pflegedienstleitung (pensioniert), STÖ Seniorentanzleiterin (aktiv) 5211 Friedburg