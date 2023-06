Pflege mit Herz und Kompetenz in der Seniorenresidenz Schloss Kahlsperg

In Zeiten eines akuten Pflegenotstands und zahlreicher negativer Nachrichten zum Thema Pflege und Seniorenbetreuung gibt es durchaus auch über Gutes und über positive Eindrücke zu berichten. Meine Mutter wurde am 1. Juni 2022 im hohen Alter von fast 97 Jahren in einem geistig guten, aber körperlich sehr schlechten Zustand in der Oberalmer Seniorenresidenz Schloss Kahlsperg aufgenommen. Gerade für alte Menschen in diesem Alter ist der Umzug in eine neue Umgebung eine große Herausforderung. Durch eine herzliche Aufnahme durch das kompetente Pflegepersonal wurde meiner Mutter dieser Schritt im Alter sehr einfühlsam und mit menschlicher Zuneigung vereinfacht.

Ich konnte mich als Angehöriger nahezu täglich von der sehr liebevollen und umsichtigen Betreuung und kompetenten Pflege meiner Mutter überzeugen. Auch die geistliche Betreuung durch Pfarrer Herbert Loipold möchte ich besonders hervorheben. Die Kommunikation mit mir als Sohn über den Gesundheitszustand meiner Mutter verlief bis zu ihrem würdevollen Ableben ebenso vorbildlich wie die überaus umsichtige ärztliche Betreuung durch unseren langjährigen Hausarzt Dr. Wilhelm Reisenzein. Ich war von dieser spürbar einfühlsamen und fürsorglichen Pflege meiner Mutter sehr beeindruckt und darf mich auf diesem Wege bei allen Pflegekräften, dem diplomierten Personal, dem Verwaltungspersonal sowie der Pflegedienstleitung und bei der Geschäftsführerin, Frau Kerstin Tautz, ganz herzlich bedanken. Pflege und Seniorenbetreuung sind mehr als ein Beruf, Pflege und Seniorenbetreuung sind eine wunderbare Berufung im Sinne gelebter Menschlichkeit und würdevoller Zuneigung, so wie ich es als Angehöriger in der Seniorenresidenz Kahlsperg erleben durfte.

Dietmar Haslauer, 5411 Oberalm