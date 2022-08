Pflege muss uns etwas wert sein

Zum Standpunkt "Pflege ist kein Geschäftsmodell" (20. 8.) von Heidi Huber:

"Unsere Gesellschaft wird daran gemessen, welche Rahmenbedingungen wir für unsere Älteren schaffen." Kommt Ihnen das bekannt vor? So und ähnlich lauten die Wortspenden der Politiker/-innen bei diversen Reden. Bei näherem Betrachten könnte man das abgeändert auch für Kindergärten, Schulen und sonstige Institutionen verwenden.

Bis vor einigen Jahren war jede Gemeinde bemüht und stolz darauf, ein Altenheim zu haben. Es war politischer Wille, Heime aus Kosten- und sonstigen Gründen von der öffentlichen Hand an private Träger auszulagern. Damit, glaubte man, habe man weniger Arbeit, weniger Verantwortung und vor allem weniger Kosten. Bedenken von bewährtem Pflegepersonal wurden ignoriert. Einige haben sich beruflich anders orientiert - mitunter ein Grund, warum diese jetzt fehlen.

Ob Umstrukturierung oder Auslagerung, Fakt ist, dass Geld allein nicht alles ist. Pflege ist nun einmal kein einträgliches Geschäft, wie Heidi Huber in ihrem Artikel festhält. Gespart werden kann nur am Menschen, durch Menschen, bei deren Betreuung und Versorgung. Das aber ist die schlechteste Variante. Man kann nur hoffen, dass die zutage getretenen Mängel in Stadt und Land Salzburg Einzelfälle sind und bleiben werden. Alles andere wäre fatal.

Uns allen aber muss klar sein, dass die Versorgung und Betreuung - von der Krabbelstube bis zum Altenheim - etwas kostet und kosten darf. Das muss es uns als Gesellschaft wert sein.



Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf