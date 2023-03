Pflegebedürftige zu vernachlässigen ist nicht strafbar?

Zu Pflegende zu vernachlässigen ist in unserer Gesellschaft nicht strafbar.

Mit Schrecken habe ich den Artikel "Ermittlungen im Fall Senecura eingestellt" gelesen und mir gedacht, hoffentlich muss ich nie in ein Pflegeheim (SN, 7. März 2023). Da gibt es nachweislich unterernährte und vernachlässigte Pflegeheimbewohner, aber aufgrund der vorhandenen Pflegedoku ist alles in Ordnung. Also jeder Pflegekraft ist zu raten brav zu dokumentieren. Wie es den Zu-Pflegenden wirklich geht, ist egal.

Ich würde der Senecura sofort die Lizenz entziehen, aber die Heimaussicht sieht ja auch nur die Pflegedoku. Nach dem Motto: "Doku gut, alles gut".







Raphael Schamal, 5020 Salzburg