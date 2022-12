Pflegeberuf nicht schlecht reden

Ich bin nun schon seit mehr als 20 Jahren in diesem Beruf, anfangs als Pflegehelferin, später habe ich das Diplom über den zweiten Bildungsweg nachgemacht. Ich war in vielen verschiedenen Abteilungen und hatte nie das Gefühl, ausgenutzt und verar . . . zu werden. Ich fühle mich persönlich angegriffen von den Wutkollegen und dem ewigen Jammern. Das bringt uns nicht weiter, im Gegenteil, es schadet mehr, als es dem Berufsstand nützt. Warum sind diese Kollegen nicht schon längst in andere Berufe abgewandert? Zum Beispiel in den Verkauf, die Gastro, Friseure, Busfahrer, Reinigungsdienst etc.

Es ist nicht in Ordnung, dass einzelne immer wieder einen ganzen Berufsstand verunglimpfen. Wir können uns das nicht leisten, ständig zu schimpfen und zu jammern. So gewinnen wir niemanden! Ja, es ist ärgerlich, dass vom versprochenen Bonus weniger bleibt als erwartet. Aber ich habe einen Beruf, der mir Freude bereitet, der mich erfüllt und den ich noch immer gerne mache. Und ich habe einen sicheren Arbeitsplatz und bekomme regelmäßig und pünktlich mein Gehalt überwiesen. Es gibt Betriebskindergärten, die den Dienstzeiten angepasst sind, es gibt Kantinen mit einem reichhaltigen Angebot und günstigen Preisen. Es gibt regelmäßig Vergünstigungen über den Betriebsrat usw. Man hat viele Möglichkeiten zur Weiterbildung und die Möglichkeit, auf der Karriereleiter aufzusteigen.

Was aber für mich am wichtigsten ist, ist die Tatsache, dass es viele engagierte Kollegen gibt, die nicht jammern, sondern anpacken und den Beruf gerne machen.

Ich bin stolz auf meinen Sohn, der diesen wunderschönen und bereichernden Beruf ebenso ergriffen hat, und die vielen jungen Menschen, die sich dafür entschieden haben, in die Pflege zu gehen, ebenso die vielen Quereinsteiger.

Und es tut sich was, es wird endlich die Ausbildung besser bezahlt usw. Machen wir uns das bitte nicht kaputt durch ewiges Schlechtreden.



Petra Pichler, 5020 Salzburg