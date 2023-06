Pflegeberufe müssen mit höhen Einkommen aufgewertet werden

Es vergeht kaum eine Woche, in der uns neue Lösungsmöglichkeiten, aber auch Missstände über das allgemeine Pflegeproblem untergejubelt werden. Neben Horrormeldungen, wie viele Stellen unbesetzt sind und wie viel Personal in der Pflege dringend benötigt wird, lesen wir dann dieser Tage, dass man zumindest im Bundesland Salzburg offensichtlich die Lösung dieses Problems gefunden haben will. Pflegekräfte aus Kolumbien sollen es also sein, nicht nur, dass man in diesem Land über genügend derartiges Personal verfügt, deren Ausbildung wird sogar mit vier Jahren Dauer als hochwertig bezeichnet. Problem somit gelöst, will man uns glauben machen!

Das mit der hochwertigen Ausbildung wird jedoch im gleichen Atemzug relativiert: Sie wird bei uns einfach nicht anerkannt. Somit ist schon mal klar, dass diese Kräfte - so sie denn jemals kommen - von vorneherein nur mit einer eher bescheidenen Bezahlung rechnen können: Daran sind ja schließlich nicht wir schuld, dass in Kolumbien anders ausgebildet wird als bei uns. Na ja und dann wäre noch das klitzekleine Problem, dass dieses südamerikanische Land halt nicht mal eben nebenan liegt, sondern selbst bei direkter Verbindung per Flugzeug mindestens eine Tagesreise entfernt liegt. Ein Umstand, der sicherlich keinerlei Einfluss darauf haben dürfte, dass sich mal eben etliche solcher Fachkräfte bei uns melden, um bei uns zu arbeiten, von kulturellen und sprachlichen Problemen wollen wir erst gar nicht reden. Das verpasst der unbedingt notwendigen Konversation in medizinischen Belangen einen Schuss extra Würze: "Hat sie/er es jetzt verstanden oder vielleicht doch nicht?" Es geht ja immerhin um Entscheidungen, die für andere Menschen unter Umständen gesundheitliche Folgen haben können, da ist das Beherrschen der jeweiligen Sprache unabdingbar oder möchten Sie, dass eine Pflegekraft auf gut Glauben handelt?

Das Problem der Missstände in der Pflege existiert jetzt seit weit über 20 Jahre und in all dieser Zeit haben es unsere Damen und Herren in der Politik nur geschafft, über dieses Problem zu reden. Neue Titel und Aufgabenbereiche wurden erfunden, aber die simpelste Lösung von allen, diesen "Job" endlich dadurch aufzuwerten, indem man diesem Personal entsprechende Bezahlung zukommen lässt, vor dieser Lösung schreckt man zurück wie der Teufel vorm Weihwasser. Da werden Nacht- und Wochenenddienste durch Almosen abgegolten, Überstunden dergleichen. Im Gegenzug wird den diplomierten Kräften eine Verantwortung aufgebürdet, bei der man als Außenstehender nur raten kann: "Finger weg von so einem Beruf." Um es im Klartext auszudrücken, noch nie haben nach meiner Meinung unsere Politiker in einem derartigen Ausmaß versagt wie in diesem Bereich, ausnahmslos kann man hier nur sagen "Setzen, 5".

Statt Unsummen für alle möglichen Zwecke auszugeben und seien es auch nur kleine Beträge - goldener Konzertflügel, Parteienförderung, zweifelhafte und restlos überteuerte Prestigeobjekte, die mehr der Selbstdarstellung als der Allgemeinheit dienen -, sollte man endlich anfangen, diese Berufsgruppe dadurch aufzuwerten mit dem, was letztlich zählt, einem deutlich höheren Einkommen. Nur mit großen Worten und Versprechungen wird dieser Beruf kein bisschen attraktiver. Und bei den dz. allgegenwärtigen Problemen mit Fachkräftemangel kann man sich ausmalen, wo es die Leute hinzieht. Arbeiten am Wochenende und in der Nacht und das noch dazu für "lau" dürfte wohl eher zur Folge haben, dass immer mehr Personal in der Pflege in andere Sparten abwandert. Aber unsere Damen und Herren Politiker werden es mit schon mit Worten schön malen, am besten lernen wir schon mal Spanisch und weiß Gott was noch für Sprachen . . .







René Hieronymus, 5111 Bürmoos