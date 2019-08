Pflegeheime: Nur wenige schwarze Schafe

Ich sehe mich gezwungen, Ihrer einseitigen Darstellung (SN, 9.8., "Gewalt in Seniorenheimen hat viele Ursachen") deutlich entgegenzutreten. Sie starten Ihren Artikel reißerisch mit der Aussage "Gewalt in Pflege- und Seniorenheimen ist in Österreich traurige Gewissheit" und erwecken damit in der Öffentlichkeit den Eindruck, dass sämtlichen Bewohnenden in allen Pflegeeinrichtungen Österreichs Gewalt angetan wird und beziehen sich dabei auf die Kontrolle durch die Volksanwaltschaft aus dem Jahre 2016.

In Österreich gibt es über 800 Pflegeheime, davon wurden von der Volksanwaltschaft im Jahr 2016 rund 300 besucht und in acht davon gab es beim Besuch der Volksanwaltschaft Beanstandungen, die dann in der Öffentlichkeit so groß präsentiert wurden, dass die ganze Branche bis heute in Misskredit steht. Keines dieser acht Heime befand sich übrigens im Bundesland Salzburg.

Ich schätze meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Haus in Zell am See sehr und ich schätze auch die Mitarbeitenden im Bundesland Salzburg, die ich in meiner Funktion als Vorstandsmitglied der SHS kennenlernen durfte. Ich teile Ihre Ansicht, dass es wichtig ist, ausreichend Pflegekräfte einzusetzen und diese gut zu bezahlen, aber ich bitte Sie, im Sinne der von Ihnen selbst betonten Wertschätzung des Pflegeberufs, "Schwarze Schafe" sei es als Einrichtung oder als Pflegeperson konkret beim Namen zu nennen und damit die vielen Einrichtungen und Personen wertzuschätzen, die Ihre ganze Energie darauf verwenden, damit alte, körperlich beeinträchtigte Menschen glücklich und wohlgepflegt ihren Lebensabend verbringen können.



Ulrich Eger, M.A., 5700 Zell am See