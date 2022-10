Pflegekräftemangel entgegenwirken

Eine junge alleinerziehende Nachbarin bat mich unlängst, ihr Kind vom Kindergarten abzuholen und bis 20.15 Uhr zu betreuen. Sie absolviert gerade im Zuge ihrer Pflegefachassistenz-Ausbildung ein längeres Praktikum in einer Einrichtung und ein Langzeitdienst von zwölf Stunden steht an. Ihre Kinderbetreuerin für den Abend ist krankheitsbedingt ausgefallen. Die Ausbildung für diese wichtige Berufsgruppe ist zeitlich so gestaltet, dass Eltern sie kaum bewältigen können. Hier sollte dringend in der Zeitstruktur eine Änderung stattfinden! Oder ein Lehrgang für betreuungspflichtige Eltern wird angeboten, wo die Ausbildung mit den Öffnungszeiten der Kindergärten und Schulbetreuungseinrichtungen kompatibel ist. Dem Mangel an Pflegefachkräften würde positiv entgegengesteuert. Der Wertschätzung, Eltern zu sein, würde ebenfalls Rechnung getragen und die Gesellschaft würde mehrfach davon profitieren.





Maria Obenholzner, 5026 Salzburg