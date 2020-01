Pflegenotstand

Jeder halbwegs intelligente Mensch kann erahnen, was uns bevorstehen wird: ein nicht zu bewältigender Mangel an Pflegepersonal in allen Sparten des Gesundheitssystems. Dieser Trend zeichnet sich schon seit Jahren ab, verursacht bereits Zimmer- und Stocksperren in Spitälern und Altenheimen, Überlastungserkrankungen beim Pflegepersonal.

Viele kluge Köpfe zerbrechen sich diese, was dagegen getan werden kann, und was die Ursache davon ist. Forschungen werden bezahlt, die Ergebnisse liefern sollen. Spekulationen betrieben von Menschen, die selber entweder schon Jahrzehnte nicht mehr in der Pflege arbeiten bzw. zumeist es überhaupt noch nie getan haben.

Es werden Kampagnen gestartet, die aufrufen, darüber nachzudenken, wie man den Beruf nach außen hin wieder attraktiver präsentieren könnte, um potentielle Pflegepersonen zu werben. Wir wurden angehalten, nach außen hin nichts Negatives mehr über unseren Beruf zu verlieren, das fiele uns nur selber auf den Kopf.

In der Arbeit vernimmt man, dass es keine Bewerbungen gäbe. Von Bewerbern, dass ihnen gesagt wurde, es wäre keine Stelle frei.

Ein Leitbild wurde kostspielig erstellt, das von den Werten unserer Einrichtung erzählen soll: Die Beziehung zum Patienten stehe im Mittelpunkt, seine Würde, Qualität in der Pflege und Wertschätzung.

Wertschätzung - das soll genau mein Punkt sein und meiner Meinung nach genau der springende, wenn es darum geht, was zutun ist, um diesem Wahnsinn ein Ende zu bereiten.

Die Wahrheit sieht nämlich so aus:

Alleine Nachtdienst, ein gestürzter dementer Herr mit Platzwunde am Boden liegend, 3 weitere Glocken läuten, und wenn du den diensthabenden Arzt um Hilfe bittest, erntest du Schelte.

Oder: Wochenenddienst alleine als Diplomschwester. Neben zahlreichen Pflegebedürftigen, eine Patientin, die eine Todgeburt auszutragen hat und eigentlich viel Zuwendung bräuchte, du aber nur von einem Zimmer zum nächsten läufst.

Oder: Du äußerst starke Sorge um einen Patienten, der in der Nacht gestürzt ist, weil er völlig anders, verwirrter als bisher ist und erbrochen hat, kassierst aber ein "Wer ist hier der Arzt? Machen Sie bloß keinen Wirbel!" vom zuständigen Arzt.

Diese Arbeitsbedingungen sind mehr als nicht mehr zeitgemäß. Ja, Menschen, die einen helfenden Beruf ergreifen, tun dies grundsätzlich gerne. Ein Merkmal, das die meisten "Fremdfürsorger" eint, ist, dass sie weniger ihre Selbstfürsorge pflegen und sich lange vieles gefallen lassen. Die Pflege gehört zu den "dienenden Berufen" und hat sich Jahrhunderte lang viel gefallen lassen.

Aber der Mensch ist im Wandel. Er ist nicht nur sensibler, er hat auch mehr Selbstwertgefühl.

Der Mensch von heute weiß um seine Möglichkeiten, und kehrt, sofern ihn nicht bereits eine Krankheit dazu zwingt, den unzeitgemäßen Bedingungen in der Pflege zu seinem Schutze den Rücken. Wenn sich nicht schleunigst etwas ändert, ist diese Tendenz unaufhaltbar. Eine Tendenz, die Leben kosten wird.

Und die Änderung bedarf es im Bereich der Wertschätzung.

Ja, Geld ist eine Form davon. Aber nicht nur das. Die Hierarchien in Spitälern gehören gesprengt, Pflegemodelle eingeführt, die nicht nur den Patienten in den Blickpunkt stellt, sondern auch den Mitarbeiter, Abteilungsleiter sollen umsichtig und motivierend wirken, besondere Initiative gehört besonders belohnt, angemessene Personalschlüssel und Entlastungsprogramme geboten.

Wertschätzung gehört gelebt, nicht nur postuliert, denn sonst ist sie schlicht und ergreifend nicht vorhanden.





Irene Humer, DGKP, ehemalige Mitarbeiterin des Klinikums Wels-Grieskirchen, 4710 Grieskirchen