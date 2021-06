Pflegenotstand - fehlt Grundsätzliches?

In Pflegeheimen freie Betten, Personal ausgepowert! Wie kann das sein? Am Geld kann es nicht liegen, da derzeit ja die Euro-Millionen nur so herumschwirren.

Altenheime waren überwiegend in der Kompetenz der Gemeinden. Man sprach von "unserem Heim". Dann kam die Reformwut. Es wurde erklärt, man kann sich das alles nicht mehr leisten. Auslagerung war das Zauberwort. Alle, Führungsebene, ebenso Dienste der Pflege, der Reinigung, Wäscherei etc. waren betroffen und auch die Arbeitsbedingungen wurden zusehends dienstnehmerunfreundlicher, der Ton rauer. Man sah die Hauptsache darin, am Ende eines Jahrs eine gute Bilanz vorweisen zu können. Welche Schönfärberei? Schon damals haben Bedienstete aufgrund dieser Bedingungen das Handtuch geworfen und man hat nicht reagiert. Es war auch nicht mehr unser Haus, halt ein Haus. Geht der Reformeifer mit Auslagerung und Kaputtsparen sprichwörtlich in die Hosen? Wären familienfreundliche Arbeitsbedingungen und entsprechende Wertschätzung - zu spüren im Herz und im Börserl - die Lösung?

Vor rd. 20 Jahren war ich Zeugin eines Gesprächs zwischen einem alten Mann und einer Pflegerin. Auf ihre Frage, wie er sich gesundheitlich fühle, sagte dieser, danke gut und wenn ich nicht mehr weiter kann, dann komme ich zu "dir" in "unser Heim". Der Mensch war Mittelpunkt; man wusste "Zuhause sein ist mehr als ein Dach über dem Kopf". Genau dahin müssen wir wieder.



Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf