Pflegereform endlich umsetzen

Im Gesundheitsministerium liegt der umfassende Entwurf einer Pflegereform auf. Ziel ist die Sicherheit des Pflegesystems, Verbesserungen der Rahmenbedingungen für die Pflegenden und die Erhöhung der Attraktivität des Berufs. Der Entwurf reicht von der Ausbildung, den Einstieg- und Karrierechancen bis zur Berücksichtigung anwachsender Demenz-Zahlen. Der Entwurf ist komplex und muss erst von den Ministerien, Ländern, Gemeindebund abgesegnet werden. Mit der Gefahr, dass der Entwurf nach vielen Sitzungen und Gegenentwürfen in der Schublade landet.

Wie macht es Deutschland? Dort hat nach einigen Vorarbeiten eine achtköpfige Pflegekommission gestartet. Sie besteht aus je vier Vertretern von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Die Mitglieder arbeiten ehrenamtlich und sind nicht an Weisungen gebunden. Die deutsche Pflegekommission hat gerade zwei Beschlüsse gefasst: Eine deutliche Erhöhung der Mindestgehälter (je nach Qualifikation) und zusätzliche bezahlte Urlaubstage. Beide Beschlüsse werden in drei Jahresstufen umgesetzt, beginnend 2022! In Österreich kann die Umsetzung der Pflegereform kein weiteres Jahr mehr warten. Als erste Aktion warten drei Beschlüsse zur Umsetzung: Deutliche Erhöhung der Bezahlung in den Pflegeberufen, zusätzliche bezahlte Urlaubstage und Aufnahme der Pflegeberufe in die Liste der Schwerarbeitspension. Das kostet Geld. Aber es ist lebens-notwendig und es eilt.

PS: Es liegt nun an den Entscheidungsträger/-innen und deren höchstpersönlicher Überlegung zur Pflegereform: "Wie möchte ich betreut werden, wenn ich alt werde?" Das könnte helfen.

Monika E. Bundt, 5202 Neumarkt am Wallersee