Pflegerin appelliert an Ungeimpfte

Seit 27 Jahren arbeite ich in der Pflege in einem großen Krankenhaus. Es ist wirklich mein Herzensberuf und ich schätze, wie in keinem anderen Beruf, dass ich wirklich jeden Tag ehrliches Feedback von meinen Patienten bekomme.

Seit 18 (!) Monaten tragen meine KollegInnen und ich in jedem Dienst zehn Stunden lang die FFP2-Masken. Diese schützen uns. In den ersten Tagen der Pandemie hatte ich, wie auch viele andere, das Gefühl, irgendwie in den Krieg, an die Front zu fahren. Daran hat sich nichts geändert, nur ist es zur Routine geworden. Ich bin erleichtert, denn endlich, nächste Woche, werde ich die 3. Impfung erhalten.

In verschiedenen (nur deutschen) TV-Formaten wurde die nicht selbstverständliche Arbeit der Pflege in überraschend berührenden TV-Dokus gut transportiert ("Herz und Viren, 24/7 echter Klinikalltag", "Die Herzblut Aufgabe", Echtzeitdoku: "Joko und Klaas: Pflege ist nicht selbstverständlich"). Selbst mich haben diese Formate irgendwie gepackt und erreicht. Ich habe viel darüber nachgedacht, ich fühlte mich solidarisch mit all diesen Pflegern/

-innen, weil dies auch meine Lebenswelt darstellt. Ich konnte ihre totale Erschöpfung mitempfinden, und ich denke mir jeden Tag wieder: Jeder, der sich nicht impfen lassen will, soll einen lächerlichen Tag in die Klinik kommen und nur zehn Stunden unter der Maske mitarbeiten, wirklich alles machen, was wir auf allen Abteilungen auch tun.

Vom ORF erwarte ich mir neue Ideen für Dokumentationen für Pflege, die die Menschen da draußen packen.

Von den Ungeimpften erwarte ich mir mehr Realitätssinn und Mut und das Verantwortungsbewusstsein, dass die Pflege seit fast zwei Jahren tagtäglich lebt!



Verena Reibhorn, 5321 Koppl