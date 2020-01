Pflichtfach Ethikunterricht

Zu "Fortschritt für den Ethikunterricht" (Leserbrief in den SN vom 27. 1.):

Ja, freuen wir uns, dass nun endlich der Ethikunterricht flächendeckend als alternatives Pflichtfach ins Regelschulwesen übergeführt wird, aber lassen wir nicht nach in unseren Bemühungen, ihn irgendwann zu dem werden zu lassen, was er sein sollte: Eben kein Ersatzunterricht für den Religionsunterricht. Was aber sonst ist "ein Pflichtfach für alle, die sich vom konfessionslosen Religionsunterricht abmelden oder konfessionslos sind" anderes als ein Ersatzunterricht?

Ziel muss neben dem freiwilligen Religionsunterricht ein säkularer Ethikunterricht für alle Schülerinnen und Schüler ab der Primarstufe sein. Die Bezeichnung "Achtsamkeitslehre und Bildung" würde eventuell die politische Umsetzbarkeit erleichtern. Die finanzielle Umsetzbarkeit ist nur eine Frage des Willens und der Prioritätensetzung. Und Bildung sollte oberste Priorität haben.

Wilhelm Putz, 4882 Oberwang