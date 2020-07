Pflichttest für betagte Lenker

Zu "Sollen Senioren zur Fahreignungsprüfung?" (SN vom 25. 7., Lokalteil, Seite 6):

Seit Jahrzehnten vermisse ich eine Regelung zur verpflichtenden Fahrtauglichkeitsüberprüfung ab zum Beispiel dem 80. Lebensjahr.

Jeder, der bei seinen eigenen Eltern oder im Familien- bzw. Bekanntenkreis einmal versucht hat, jemanden vom Autofahren abzuhalten, weiß, dass das in vielen Fällen nicht akzeptiert und nicht verstanden wird. Oft wird es als Teilentmündigung empfunden und wir (die Kinder) haben seinerzeit unserer Mutter den Autoschlüssel versteckt, weil kein Einsehen vorhanden war und wir keine andere Möglichkeit sahen. Offenbar war und ist es ein politisches Problem.

Politiker wollen ihr Wahlpotenzial nicht gefährden und zitieren dann auch gern Experten, die eigentlich nur Lobbyisten sind. Echte Experten sind sich alle einig, dass es zwischen dem 70. und 80. Lebensjahr

(statistisch) zu massiven Einschränkungen des Sehens, Hörens und des Koordinationsvermögens kommt. Selbst das oft zitierte Argument "ich fahr eh nicht schnell" führt im Straßenverkehr ebenfalls zu einem massiven Risikoanstieg durch daraus resultierende Überholmanöver. Es führt also kein Argument an einer verpflichtenden Fahrtauglichkeitsüberprüfung vorbei, um schwere Unfälle, wie den in Gneis, zukünftig zu verhindern!

Echte Experten lehnen diesen Test nicht ab!



Walter Egger, 5412 Puch-St. Jakob am Thurn