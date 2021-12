Phänomenale Leistung

Der Niederösterreicher Felix Auböck holte sich nach einem spannenden und nervenaufreibenden Wettkampf sensationell WM-Gold über 400 Meter Freistil. Was dem hoch talentierten 1,97 Meter großen Ausnahmeathlet bei den Olympischen Spielen in Tokio noch verwehrt geblieben war, wurde für ihn bei der Schwimm-WM in Abu Dhabi nun traumhafte Realität. Die akribische Vorbereitung hat sich für Schwimm-Ass Auböck jedenfalls bezahlt gemacht. Er befindet sich zweifelsohne in der Form seines Lebens. Österreich hat somit nach Markus Rogan wieder einen Schwimm-Weltmeister. Einfach genial!

Ingo Fischer, 9473 Lavamünd