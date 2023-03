Photovoltaik-Wettrennen umsonst

Ich habe schon zweimal mitgemacht, als eine Förderung in Aussicht gestellt wurde. Beide Male bin ich, mit meinem Anliegen nicht durchgekommen. Kaum war die Aktion gestartet, war sie auch schon wieder beendet. Es sieht so aus, als ob man nicht will, dass sich jemand beteiligt und den Aufwand, neben der Förderung selbst bezahlt. Wenn man wirklich will, dass sich Menschen dieser Technologie zuwenden, dann müsste man vorher die Nachfrage erheben und die Dotierung der Förderaktion daran ausrichten. Aber das will und kann man offensichtlich nicht!?Ich mache jedenfalls beim nächsten Wettrennen am 23. März nicht mehr mit.



Peter Krismer, 5020 Salzburg