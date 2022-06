Photovoltaikanlage gibt ein Gefühl der Unabhängigkeit

Zu "Photovoltaikanlagen sind Verlustgeschäft": Hallo erstmal, ich bin ein netter Zeitgenosse, der - wie Sie es auf Basis Ihres Wissenstands nennen - nichts zum Preisanstieg für alle beiträgt, ganz im Gegenteil.

Zuerst einmal kann man ein Elektrofahrzeug programmieren, d. h. Laden zwischen 2.00 und 5.45 Uhr z. B. ist problemlos möglich, um den Nachts günstigeren Wasserkraftstromtarif zu bekommen. Tagsüber kann man trotzdem einspeisen und Netzspitzen für alle reduzieren. Ebenfalls können auch Sie viele andere Zeitschaltuhren programmieren oder leisere Alternativen wie Wifi-Steckdosen nutzen, um Zahnbürste & Co Nachts im Sinne aller zu laden.

Zweitens ist eine Photovoltaikanlage auch an ein Gefühl der Unabhängigkeit gekoppelt, egal welche Verschwörungstheorien oder selbstschaffende Politiker/Unternehmer unterwegs sind.

Drittens ist ein Diesel-Pkw wie auch Benzinmotor eine Technologie, die mit 8-11% Wirkungsgrad (unter Nicht-Laborbedingungen, also nicht 20° etc.) eine sehr veraltete Technologie, welche viele nur mehr am Ring tolerieren möchten. Dagegen bei einem E-Motor mit 95% Wikrungsgrad, also Umwandlungseffizienz der Energie, mit Umwandlungsverlusten der Akkus etc. anzufangen ist meines Wissenstands nach ein bisschen Liebhaberei.

Kurze Anmerkung: Ebenfalls ist allgemein, Menschen zu einem Diesel-Pkw zu raten, für manche Kurzstreckennutzer keine ideale Lösung, denn die Lebensdauer der Mechanik/Dichtungen und des gesamten Fahrzeugs sind auf Kurzstrecken deutlich reduziert.

Mein Tesla hat binnen fünf Jahren ca. 2% Reichweite verloren, aber hat Reserven, die für einen Katastrophenzustand softwaretechnisch freigeschaltet werden könnten. Am Ende der Fahrzeugnutzungsdauer, ev. in 20 bis 30 Jahren, kommt die Batterie als Speicher an die Wand.

Schön wäre bereits jetzt ein bidirektionales Nutzen des Fahrzeugs im Haus als Speicher bei Stromspitzen, aber da sprechen wir von Konzernansichten/Zulassungsbetrieben/Lobbys und Energieversorgern, denen es um andere Dinge geht als der Allgemeinheit. Ganz nach dem Motto: besser eine Dividende und Elektriker, die zusammenlegen, damit einer Alleinerziehenden nicht der Strom abgedreht wird, als kostenlose Öffis und günstiger Strom.

Ich möchte jetzt nicht auf eine Amortisationsrechnung eingehen, aber rechnen kann man vieles.

Zuletzt noch eine Kleinigkeit: Wissen Sie, was man mit Geld nicht kaufen kann? Das Gefühl, in frisch gewaschener Bettwäsche zu schlafen, die mit Sonnenenergie produziert wurde, kein Wenn und Aber.



DI (FH) Matthias Tramnitz, 5330 Fuschl am See