Pickerlmania

Endlich in Pension. Viele Möglichkeiten, die Zeit zu gestalten. Doch halt, es gibt da eine doch nicht zu unterschätzende Beschäftigung, mit der ich einen gewissen Teil meiner freien Zeit verbringen kann: die 25-Prozent-Rabattpickerl. Wo bekomme ich sie her?

Da ich mich schon seit einiger Zeit von der (umweltfreundlichen?) Papierflut der Werbung befreit habe ("Bitte keine Werbung!"), schaue ich jetzt - bei zumindest einer Handelskette - durch die Finger. An der Kassa kleben Konsumenten vor und nach mir Pickerl auf Produkte und irgendwie ärgere ich mich über meine Dummheit. Bei anderen Handelsketten ist die Pickerljagd etwas leichter - man bekommt sie, wenn man darum bittet. Ich freue mich übrigens auch immer, wenn ich sie auf den SN finde.

Also doch zurück zur Werbeflut? Doch nicht alle Pickerl gelten auch immer. Man muss schon genau zuhören, wenn die Handelsketten im Radio ihre Aktionen in den Äther schreien. Habe ich wieder mal nicht gut aufgepasst? Dann gibt es da ja auch noch die Flut von Gutscheinheften, um die ich mich wirklich mehr kümmern sollte. "25 Prozent" ist ein magischer Begriff geworden, da sollten meine Alarmglocken schon läuten. Neuerdings auch für Möbel, das heißt der Handel ist sich bewusst, welche Reaktion "25 Prozent" beim Konsumenten auslösen. Natürlich nicht zu vergessen: die Vorteilskarten. Hat es sich wirklich gelohnt, meine persönlichen Daten dafür herzugeben?

Ich fühle mich ein wenig wie ein "dressierter Konsument" und frage mich, ob ich einen Teil meiner mir kostbaren Zeit wirklich mit der Jagd nach Pickerln verschwenden will? Ist die Ersparnis wirklich so groß? Manchmal wahrscheinlich schon, wenn man es klug angeht. Wie wäre es, wenn die Handelsketten die Preise einfach wieder so gestalten würden wie früher, denn irgendwie müssen die gewährten Rabatte ja auch wieder hereinkommen. Ich finde, dass unsere Welt ohnehin schon kompliziert genug ist.





Mag. Eva Edhofer, 5400 Hallein