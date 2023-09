Pinzgaubahn: Expertisen von Dammbauexperten der Nordsee einholen

Wie man sieht, funktioniert der Wiederaufbau der Pinzgaubahn (Artikel vom 1.9.2023) nicht so richtig gut. Durch das neuerliche Hochwasser wurde ein Teil davon wiederum beschädigt. Ist das einfach nur Pech oder gar ein Zeichen?

Manche Streckenteile wie in Neukirchen am Großvenediger sollen in Zukunft gleichzeitig auch als Hochwasserschutz dienen. Nur habe ich da so meine Bedenken, ob dies auch wirklich so funktioniert, wie sich die Bauherren das so vorstellen mit dem Hochwasserschutz.

Bevor beim nächsten Hochwasser wieder einige Millionen Euro in den Fluten versinken, wäre es vielleicht gescheiter, sich ein paar Expertisen von den Dammbauexperten der Nordsee zu holen. Bekanntlich sind die ja Meister darin.



Bernhard Schwaighofer, 5741 Neukirchen am Großvenediger