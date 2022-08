Pinzgaubahn zu einer leistungsfähigen Hochbahn ausbauen

Es ist interessant zu sehen, dass im Land Salzburg in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten zig Milliarden in Straßenbauprojekte (Autobahnen, Umfahrungen, Verbreiterungen, Güterwege) investiert wurden. Umweltfreundlicher, nutzungsadäquater Ausbau der Öffis wird stiefmütterlich behandelt - von Gemeinde und Landespolitik.

Die Pinzgaubahn ist eine herzige Museumsbahn geworden, und in diesem Sinn gestalten sich die (Sanierungs-)"Bemühungen" des Landes. Eine wirklich sinnvolle Sanierungsmaßnahme wäre eine begradigte Hochbahn auf hochwassersicheren Stützen mit hohen Durchschnittsgeschwindigkeiten und konkurrenzlosen Fahrzeiten inklusive leistungsfähigem und nutzerfreundlichem Taktfahrplan zwischen Zell am See und den Krimmler Wasserfällen - für Pendler und Besucher.

Unmöglich?

Wenn man sich die milliardenschweren Pläne von Stadt- und Landespolitik für die U-Bahn in Salzburg vergegenwärtigt, sehe ich wie in vielen anderen Bereichen: Es wird mit zweierlei Maß gemessen zwischen Stadt, Zentralraum und Innergebirg. Ich wünsche mir hier mehr demokratische Gerechtigkeit und klimaschützenden Weitblick.

Die Milliarden wären hier besser investiert als in CO2-Ausgleichszahlungen und Hochwasserkatastrophen-Sanierungen.





Markus Masoner, 5020 Salzburg