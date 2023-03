Pionierarbeit von Dr. Wallner soll gewürdigt werden

Ich habe ihr Porträt der Woche über die neue Primaria im Klinikum Schwarzach aufmerksam durchgelesen und möchte mich, als langjähriger Zuweiser zu der angeführten Abteilung zu Wort melden. Vorab wünsche ich der neuen Abteilungsleiterin Dr. Rab viel Erfolg in dieser Funktion.

Gerne möchte ich jedoch die Pionierarbeit von OA Dr. Wallner würdigen:

Dr. Wallner hat 2004 die Herzkatheter Abteilung im Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach gegründet und zu einem interdisziplinären Gefäßzentrum ausgebaut. Dafür gebührt sowohl ihm als auch seinen sehr engagierten Mitarbeitern, angefangen vom Sekretariat, dem Pflegepersonal bis zu den von ihm ausgebildeten Ärzten großer Dank.

Es wurde eine Abteilung etabliert, die ob ihrer Menschlichkeit gegenüber unseren, oft schwerst kranken Patienten herausragend fungiert und die für uns Zuweiser Spitzenmedizin im ländlichen Raum etabliert hat. Die hohe Akzeptanz der Bevölkerung spiegelt dies in ausgeprägter Wertschätzung wider.

OA Dr. Wallner ist an der Organisation von wissenschaftlichen Symposien nicht nur bei vielen Kongressen, Seminaren und Workshops beteiligt sondern trägt auch als Präsident des Salzburger Herzverbandes bei Aufklärungsvorträgen für die Bevölkerung wesentlich zum Gesundheitsbewußtsein teil, damit Menschen besser über Herz-Kreislaufkrankheiten und deren Behandlungsmöglichkeiten Bescheid wissen.

Im Namen meiner Patienten danke ich ihm und seinem Team für diese ganz wertvolle Pionierarbeit und hoffe, dass Primaria Rab diesen Weg fortsetzen kann.

Dr. Oliver LammelArzt für AllgemeinmedizinFacharzt für Innere Medizin, 8972 Ramsau am Dachstein