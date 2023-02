Pionierinnen der Nachhaltigkeit

Zu "Warum ein zweites Leben zur ersten Wahl geworden ist" (SN, 23. 2.):

Seit über 20 Jahren freuen wir, zehn Freundinnen, uns auf unsere zweimal jährlich stattfindende "Tauschtreffparty". Mit Büchern hat alles begonnen, aber schon bald ist alles hinzugekommen, was wir im Haushalt und im Kleiderschrank gefunden, selten oder gar nicht gebraucht und deswegen noch für fast neuwertig befunden haben. Im Rotationsverfahren treffen wir uns immer bei jemandem aus unserer Runde zuhause und nach einem Begrüßungsumtrunk geht's los.

Jede darf alles, was sie glaubt verwenden zu können, einfach nehmen. Nach der anschließenden Stärkung, zu der jede etwas zu Essen oder Trinken mitbringt, werden die Sachen noch einmal durchgesehen und alles, was keinen neuen Eigentümer gefunden hat, wird verpackt und in den folgenden Tagen bei karitativen Einrichtungen, wie etwa WAMS/Klamotte, Ho&Ruck, dem Obdachlosenverein oder dem Asylbewerberheim abgeliefert.

Es freut uns immer, wenn die zu klein gewordene Hose oder der zu große Kochtopf doch noch Verwendung findet. Oft wird auch gefragt, ob jemand ein Gerät oder Möbelstück, das zu groß war, um es direkt mitzubringen, gebrauchen könnte. Bei jedem unserer Treffen wird deutlich, wie viel man leicht entbehren kann. Wir haben immer einen Riesenspaß und freuen uns ungeduldig auf den nächsten Tauschtreff - er dient einem guten Zweck und so wird auch gleich zweimal im Jahr aussortiert. So sind wir bereits vor zwanzig Jahren zu Pionieren der Nachhaltigkeit geworden.

Anna Scholz, 6080 Innsbruck