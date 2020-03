"Pirnis Plattenkiste" darf nicht eingestellt werden

Auf der ORF-Radio-Salzburg-Internetseite habe ich gelesen, dass Pirnis Plattenkiste am 29. März zum letzten Mal zu hören sein wird. Diese sonntägliche Ausnahmesendung wird nicht nur in Österreich, sondern auch hier in Deutschland sowie in zahlreichen anderern Ländern von vielen Menschen gehört. Sie präsentiert liebevoll und mit viel Herzblut sowie großem Engagement eine mannigfaltige Auswahl an alten Perlen und Raritäten auf Schellack- und Vinylplatten aus Reinhard Pirnbachers riesigem Archiv. Die Sendung ist eine willkommene Abwechslung zum üblichen Radioprogramm und beinhaltet eine wunderbar vielfältige Musikmischung vieler, stark vernachlässigter Musikgenres wie sie heute (fast) nicht mehr im Radio zu hören sind und hier ein zu Hause finden.

Anhand der wunderbaren Zusammenstellung der Musikstücke und den umfangreichen, interessanten Hintergrundinformationen zu den Titeln und Interpreten erkennt man die große Erfahrung von "Pirni". Der Hörer wird in die Sendung eingebunden: an Feiertagen werden Hörerwünsche erfüllt und Hörergrüße übermittelt und auch außerhalb der Sendung gibt es Plattenkiste-Veranstaltungen wie Plattenkiste-Tanzabende und Hörerreisen, bei denen Pirni mit seinen Fans direkt in Kontakt tritt. Als junger Hörer verfolge ich die Sendung seit vielen Jahren mit Begeisterung. Sie ist für mich unter anderem eine Inspiration beim Sammeln und Digitalisieren alter Vinyl- und Schellackschätzchen.

Es überrascht und entsetzt mich sehr, dass diese überaus beliebte Sendung nun abgesetzt werden soll. Ich hoffe, ORF Radio Salzburg nimmt seine Entscheidung zurück und gibt dieser wunderbaren Sendung weiterhin Sendezeit.





Torsten Bernauer, D-72250 Freudenstadt