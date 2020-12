Pisten eigenverantwortlich nutzen

Die Diskussion, ob man auf den Pisten nun aufsteigen und dann abfahren darf, ist ein echtes juristisches Schmankerl. Es geht offensichtlich um die Frage, ob eine Piste eine Sportstätte ist und ob der Besitzer für etwaige Unfälle verantwortlich gemacht werden kann. Die "Verunordnungswut" in unserer Verwaltung scheint keine Grenzen zu haben. Man denke einmal weiter. Sportstätten sind Orte, wo man Sport betreiben kann. Im Bergsport sind es Wanderwege, Klettersteige, Felswände, Pisten. Da müssten die Besitzer überall Tafeln anbringen, dass man sich nur auf eigene Gefahr dort herumtummeln kann. Oder gilt das auch für Schlittschuhlaufen am zugefrorenen See? Gibt es bei uns keinen Hausverstand? Will man nun im Lockdown alle in ihren Wohnungen einsperren?

Klaus Potsch, 2201 Seyring