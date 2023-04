Plädoyer für Babler

Spätestens nach dem Triumph der KPÖ plus in einem bürgerlich-konservativen Bundesland wie Salzburg sollte jedem in der SPÖ klar sein, wie wichtig die Hinwendung zu sozialen Themen sowie ein glaubwürdiges Eintreten für soziale Grundrechte, Menschlichkeit und Preisstabilität sind. Gerade als einfaches Parteimitglied habe ich in den letzten Jahren vielfach die Erfahrung gemacht, dass das Thema sozialer Wohnbau niemanden in der Partei interessiert. Prestigeprojekte wie die Olympiabewerbungen, skandalöse Finanzgebarung und umstrittene, kitschige Bauprojekte dominierten das Interesse des Funktionärsapparates.

Es ist jetzt die einmalige Chance, in einem basisdemokratischen Verfahren zumindest auf Bundesebene die Weichen neu zustellen. Dies kann meines Erachtens nur mit dem Kandidaten Andreas Babler glaubhaft geschehen, nicht zuletzt deshalb, weil Herr Doskozil und Frau Rendi-Wagner nur unterschiedliche, völlig zerstrittene Lager auf Funktionärsebene repräsentieren. Doskozil hat durch das Mobbing der Vorsitzenden sich definitiv diskreditiert, er lässt auch parteiintern Werte wie Einigkeit und Solidarität vermissen. Frau Rendi-Wagner hat sämtliche aufgelegten Chancen auf Wahlsiege verspielt und schafft es nicht, soziale Themen pointiert zu kommunizieren. Zudem umgibt sie sich mit Ex-SPÖ-Vorsitzenden, die für Öl- und Gaslobbyismus, Russlandnähe und Finanzkapital stehen. Das ist die Vergangenheit.





Mag. Markus F. Fischer, 5020 Salzburg