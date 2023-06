Plädoyer für die Altstadt Salzburg

Zum Artikel "Händler zieht es aus der Altstadt" in den SN vom 21. 6. 2021: Ja, es bewegt sich ständig etwas in der Altstadt. Ja, große Konzerne und viele kleine Einzelunternehmer ändern ständig ihre Strategie. Handel ist Wandel! Nein, die Altstadt wird dadurch nicht uninteressant.

Aus meiner Sicht, ich bin seit 13 Jahren Unternehmerin in der Altstadt, ist immer wieder ein Wandel in der Altstadt sichtbar. Einmal mehr, einmal weniger. Aber besteht die Altstadt wirklich nur aus der Getreidegasse? Warum kommen Touristen und Salzburger in die Altstadt? Weil diese wunderschön ist und weil der Großteil der Unternehmen der rechten und linken Altstadt familiengeführt ist. Genau das macht unsere Altstadt aus, dass wir kleine, feine Geschäfte haben und wir den persönlichen Kontakt mit den Kunden halten. Die negative Berichterstattung der Medien über das Aussterben der Stadt und die Schwierigkeiten mit dem Verkehr kann ich schon nicht mehr lesen/hören.

Nehmen wir einmal die linke Altstadt genauer unter die Lupe.

Die linke Altstadt besteht nicht nur aus der Getreidegasse! Starte ich am Kajetanerplatz, empfangen mich nur seit vielen Jahren bestehende Geschäfte mit den Eigentümern, die tagtäglich in ihren Geschäften stehen. Vom Taschengeschäft über Mode, Dekoration, Schuhe, Pralinen u. v. m. Das Mozartkino und die Gastronomie runden das Ambiente ab. Die Pfeifergasse mit ihren kleinen Gastgärten bei Cafés und Restaurants lädt zum Verweilen ein.

Der Mozartplatz bekommt gerade frischen Wind, aber hoffentlich nicht denselben Belag wie der Residenzplatz, mit einem Restaurant und einer Bäckerei. Das Modegeschäft, die Salzburg-Info, die Trafik, der Shirt-Laden und die kleine Galerie sind seit Jahren fixer Bestandteil des Imhofstöckls.

Der Waagplatz kämpft mit den geparkten Autos und ist trotzdem mit Restaurants, Tischwäsche-, Kinder- und Sportgeschäft ein wunderbarer Branchenmix, welcher mit der Neugestaltung ab 2024 noch zusätzlich aufblühen wird.

Der Residenzplatz mit seiner immer wiederkehrenden Staubwüste ist zwar nicht wirklich gelungen, aber trotzdem halten die Geschäfte rundherum bis in die Goldgasse tapfer die Stellung.

Die Judengasse ist wieder total belebt, weil eine Salzburger Unternehmerfamilie den Mut hatte, die leeren Geschäfte während der Pandemie anzumieten und dadurch eine sonst tote Gasse mit Leben zu füllen.

Der Alte Markt ist eine Luxusmeile, und gerade der Mix mit den Traditionen der Alten Hofapotheke und dem Café geben dem Platz seine echten Salzburger Wurzeln.

Der Bereich um den Kranzlmarkt war zwar jahrelang schwierig zu vermieten, aber jetzt ist ein Sportgeschäft eingezogen und weitere neue Geschäfte werden folgen.

Die Sigmund-Haffner-Gasse ist mit seinen kleinen, eleganten Läden, der Gastronomie und der Universität nicht mehr wegzudenken.

Der Universitätsplatz mit dem Grünmarkt sollte einmal als Marktfläche neu gedacht werden, und trotzdem ist gerade diese Parallelwelt zur Getreidegasse immer wieder einen Besuch wert: von Schmuckgeschäften über Trachten, Reformhaus, Bäckerei, Drogeriemarkt, Gastronomie bis zu den vielfältigen Standlern. Vor allem die Durchgänge zur Getreidegasse mit den verborgenen Cafés laden zum Schlendern ein.

Die Getreidegasse ist natürlich die Hauptschlagader für Touristen aufgrund der schönen Zunftschilder, aber auch hier finden wir noch immer Geschäfte, die alteingesessen sind, und alles Weitere ist ein Wandel, der sich in jeder Stadt immer wieder vollzieht.

Viele Kunden erzählen mir, dass man eigentlich nirgends mehr hinfahren muss, da ja alle Städte dieselben Marken in den Gassen und damit dasselbe Aussehen haben, aber dass es eben in Salzburg ganz anders ist und sie genau deshalb gerne zu uns kommen!

Für mich ist es auch immer wieder interessant festzustellen, dass sich die Presse auf die Veränderungen in der Altstadt stets geradezu stürzt, aber die Zu- und Abwanderungen im Europark eigentlich nicht wirklich ein Thema und berichtenswert sind.

Vor Jahren wurde bei jeder neuen Marke sofort in den Zeitungen berichtet, jetzt höre ich dazu eigentlich gar nichts mehr. Dass sich Mia Shoes, Geox und viele andere mehr zurückgezogen haben, hängt ja sicherlich mit vielen ganz verschiedenen Faktoren zusammen. Auch hier werden und müssen die Eigentümer die Zahlen und Fakten abwägen. Ist es nach Jahren sinnvoll, nochmals den Laden umzubauen oder ist es einfacher, das Geschäft zuzusperren?

Warum entscheidet sich ein McDonalds, nach 40 Jahren aus der Getreidegasse auszuziehen? Änderungen der Eigentümer, Investitionen, Behördenschwierigkeiten usw. spielen eine Rolle. Der Nutzen muss bei allen Firmen dem Aufwand entgegengestellt werden. Nur zu sagen, es ziehen die Firmen aus, ist nicht korrekt. Wie überall im Leben sollte man alle Seiten betrachten und sich erst dann eine Meinung bilden. Aber selbst dann wird man nie die ganze Tragweite einer Entscheidung - als Außenstehender - nachvollziehen können.

Für mich ist die Altstadt ein lebenswerter Platz, und ich kann nur an alle Kunden, Touristen, Angestellten, Behörden und Unternehmer appellieren, alles, ja, wirklich alles dafür zu tun, dass diese Stadt belebt bleibt und wir unsere positive Energie weitergeben können.





Michaela Schirlbauer, 5020 Salzburg