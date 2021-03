Plädoyer für eine CO2-Steuer

Der Klimawandel ist in aller Munde. Wie begegnet man der Anreicherung von Treibhausgasen in unserer Atmosphäre?

Die Einführung einer jährlich stetig ansteigenden CO2-Steuer wäre meiner Meinung nach die richtige Maßnahme. Die Verursachung und Freisetzung von Treibhausgasen müsste ihren Preis haben, um sie zu reduzieren und erneuerbare Technologien zu forcieren. Gut für die österreichische Handelsbilanz. Zudem wäre die CO2-Steuer unbürokratisch und schwer zu hinterziehen. Im Gegenzug könnte man die Mehrwertsteuer oder beispielsweise die Lohnnebenkosten verringern.

Was würde geschehen, wenn man Treibstoffe und Energie besteuert?

Der Transport von Produkten, die mit dem Schiff oder LKW unterwegs sind, würde sich verteuern. Das schlägt sich wie ein Zoll auf den Preis solcher Waren nieder, die von weit herstammen. Regionalität wäre somit bevorzugt.

Beim Verkehr wären die Öffis bevorzugt. Attraktive Park and Ride Einrichtungen könnten den Pendlern sparen helfen, und den Stau verringern. Ein sanfterer Fahrstil beim Autofahren würde sich im Portmonnaie auch positiv niederschlagen.

Die Amortisation von energiesparenden Maßnahmen und Sanierungen bei Liegenschaften wäre viel früher gegeben. Ein Konjunkturpaket für die Bauwirtschaft also. Sozial schwächeren könnte man durch gezielte Förderungen unter die Arme greifen.

Jede Branche würde danach trachten, weniger Energie oder erneuerbare Energie zu nutzen. Rohstoffe oder Produkte, wie z.B. Zement oder Aluminium, und Dienstleistungen mit hohem Energieverbrauch wären teurer, und würden somit weniger nachgefragt.

Auch die Investition in erneuerbare Energieträger wie Wind- und Sonnenkraft wäre somit weit attraktiver, weil billiger und konkurrenzfähiger.

Wichtig ist meiner Meinung nach auch der internationale Gleichschritt in der Einführung einer solchen CO2-Steuer, um national keine Wettbewerbsverzerrungen bei einzelnen Branchen zu verursachen.

Save the planet!





DI Mag. Clemens Hitsch, 5020 Salzburg