Plädoyer für Kinder und Bibliotheken

Mitten in der Stadtbibliothek von Aarhus, Dokk1, hängt ein kunstvoll gestalteter Gong. Der wird immer bestaunt, man wartet gespannt, ihn einmal nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören. Immer dann, wenn in Aarhus (350.000 Einwohner/

-innen) ein Kind zur Welt kommt und seine Eltern den Gong auslösen, können sich in Dokk1 alle mitfreuen: "Herzlich willkommen auf der Welt, wir freuen uns. Du wirst hier lächeln, lachen, weinen, schreien, zetern, kichern, springen und hopsen!"

Öffentliche Bibliotheken sind öffentliche Wohnzimmer geworden, wo Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen einander treffen. Da turnt ein Kleinkind, da sitzt der 60-Jährige über der Zeitung, da tuscheln Jugendliche. Oder turnt jetzt der 60-Jährige mit dem Kleinkind? Kinder in die Mitte, nicht, weil sie einmal Pensionen zahlen, sondern weil sie Kinder sind!



Dr. Christina Repolust, Referat für Bibliotheken und Leseförderung der Erzdiözese, Salzburg