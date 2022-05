Pläne für die Zukunft Seekirchens

Zum Artikel "Seekirchen suchte Ideen und fand das Glück" im SN-Lokalteil vom 20. Mai 2022: Ach, wie löblich, Seekirchen glücklich machen zu wollen. Ein Blick in die verschmähte Vergangenheit hätte gezeigt, dass das schon in den 90ern nicht geklappt hat.

In meiner Zeit als Gemeindvertreter (Liberales Forum) hatte ich die Idee, den Rupertusplatz zu überdachen und so wetterunabhängig Konzerte, Operettenabende, Lesungen usw. zu veranstalten. Gestorben. Architekt Romana hatte fertige Pläne zur Fassadenverschönerung in der Schublade. Gestorben. Ein Verkehrskonzept mit Einbahn Moosstraße war angedacht. Da vergaß allerdings der Bürgermeister (ÖVP), dass dort viele FPÖler wohnen und die Sache war gegessen.

Also - viel Glück beim Glücklichmachen.







Michael Honzak, MT, 5201 Seekirchen