Plastik hat es bis in die Arktis geschafft

Zum Artikel "Arktis ähnlich mit Plastik vermüllt wie dicht besiedelte Regionen" der "Salzburger Nachrichten" vom 6. 4., in dem es darum geht, dass die Arktis immer weiter schmilzt und wie das Mikroplastik Tiere und Umwelt belastet, möchte ich Folgendes anmerken:

Der Klimawandel belastet zurzeit viele Menschen. Auch die Tiere, besonders in der Arktis, haben mit dem Klimawandel zu kämpfen, denn durch Müll bzw. Mikroplastik wird ihr Lebensraum zerstört. Das viele Mikroplastik schadet nicht nur den Tieren, sondern bringt auch das Eis durch dunkle Partikel zum Schmelzen. Bei den Tieren können Symptome wie physiologischer Stress und Entzündungen auftreten. Spätestens jetzt muss die Welt aufwachen, doch stattdessen wird noch mehr Plastik produziert. Wie weit wollen wir gehen? Vielen Leuten ist ihr Plastikkonsum noch nicht bewusst geworden oder wollen ihn nur nicht wahrhaben, denn sonst stünden wir jetzt nicht an diesem Punkt. Beispielsweise in herkömmlicher Zahnpasta befinden sich Unmengen an Mikroplastikteilchen. Auch in den Obst- und Gemüseregalen könnte man viel Plastik einsparen. Man kann der Erde helfen, indem man auf unnötiges Plastik verzichtet, denn es ist nicht nur zu unseren Gunsten, sondern auch zugunsten der Tiere.

Die meisten Menschen denken bei dem Wort Arktis an weites Eis, Tiere und Kälte, doch nur die wenigsten an Müll und Tierleiden, das durch Mikroplastik und Fischernetze verursacht wird. Das ist erschütternd.

Ich schlage daher vor, die Tiere und Umwelt in der Arktis zu schützen, denn jeder kann einen kleinen Beitrag leisten.

Helena Tanzer, 12 Jahre, 4624 Pennewang