Plastik recyceln wird der Bevölkerung nicht leicht gemacht

"Wir gehen schlecht mit Kunststoff um" war der Titel im Wirtschaftsteil (SN, 22. 9. 2021). Wirklich? Man macht es uns nicht leicht. Was wir in den gelben Sack stecken sollen, muss man aus einer Liste herausklamüsern. Es stimmt, dass es drei Arten von Kunststoff gibt. Nicht alle Arten sind zum Recyceln geeignet. Hätten wir eine Kennzeichnung auf dem Plastik in Farbe oder Buchstaben, wäre es leichter. Aber daran denkt Frau Ministerin Köstinger ja nicht. Nur Jammern, dass die Rücklaufquote nicht ausreichend ist, ist zu wenig.

Dr. Klaus Potsch, 2201 Seyring