Plastik und die Moral beim Einsammeln und Verwerten

In Österreich werden nur ein Viertel der Plastikverpackungen recycelt. Bis 2025 ist diese Reyclingquote zu verdoppeln. Der Wille sei da, aber "die Trennmoral ist noch schlechter als gedacht" beklagt die ARA AG. Also jene Organisation, die für das Erreichen der Quote verantwortlich zeichnet. Sie beauftragt Kommunen und Unternehmen, die Verpackungsabfälle einzusammeln - zu Bedingungen, die sie vorgibt.

Die ARA hofft auf die Verbesserung der Sammelmoral und reicht damit die Verantwortung elegant an uns Konsument/-innen weiter. Zur "Ehrrettung der Österreicher/-innen", mag man bescheiden einwenden: Müll wird definiert als etwas, das man los werden will. Nicht etwas das zu horten ist, bis sich ein Abholdienst erbarmt. Joghurtbecher, Tierfutterkonserven, Fleischuntertassen sollen "löffelrein, tropf- und rieselfrei" im Gelben Sack landen. Dieser wird alle vier Wochen abgeholt, wenn man Glück hat, alle zwei Wochen. Dazwischen wird das private Müllzwischenlager eröffnet. Eine räumliche und oft geruchliche Zumutung. Da ist die Verlockung nahe, diese Verpackungsabfälle in der Restmülltonne verschwinden zu lassen. Die wird immerhin verlässlich jede Woche oder noch öfter entleert. Aber halt! Da gehen wertvolle Rohstoffe verloren - für das Recycling.

Bei Papier, Karton und Glas sind sowohl die Verwertungsanlagen als auch die Recyclingprodukte bekannt. Das mag dazu beitragen, warum die noch höheren Recyclingguoten für Verpackungen aus Karton oder Altglas leicht erreicht werden.

Aber - wie viel Sammelgut im Gelben Sack wird tatsächlich verwertet? Wo landet zum Beispiel der ausgewaschene Joghurtbecher und was wird daraus gemacht?

Die willigen Trenner erwarten und verdienen darauf eine Antwort. Die steht noch aus. Das wäre eine spannende Aufgabe für investigativen Journalismus. Damit wir zumindest erfahren, wofür wir uns diese Sammlung antun. Und ob hier nicht ein Sammelzug auf die Reise geschickt wurde für den der Zielbahnhof noch nicht gebaut ist.



Walter Galehr, 5300 Hallwang