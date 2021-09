Plastikfreie Verpackung per Gesetz vorschreiben

"Obst und Gemüse im Supermarkt oft in Plastik gehüllt"- so lautet die Überschrift des am 20. September veröffentlichten Artikels (sn.at). Alltag, den wir alle kennen. Was aber durchaus bedenklich ist, ist der Prozentsatz an Plastikverpackungen - laut des Artikels werden 67 Prozent der Lebensmittel in Plastik verpackt angeboten - genau gleich viel Prozent wie vor zwei Jahren. Das Versprechen der Lebensmittelindustrie, dies zu reduzieren, ist offensichtlich gescheitert. Wieder einmal zeigt sich, dass den Konzernen der Profit wichtiger ist als die Umwelt. Was Unternehmen brauchen, ist gesetzlicher Druck. Es braucht also Gesetze, die den Anteil an plastikverpacktem Obst und Gemüse festlegen, mit folgenschweren Konsequenzen bei einer Nichteinhaltung. Angesichts der sich dramatisch zuspitzenden Klimakatastrophe wird auch die Lebensmittelindustrie in Zukunft auf Nachhaltigkeit setzten müssen.





Hanna Höfler, 8046 Graz